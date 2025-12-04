flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1243 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 13000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
2821 $
Precio en la divisa de la subasta 2500 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
14309 $
Precio en la divisa de la subasta 13000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 6 de junio de 2019
VendedorDNW
Fecha6 de junio de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 21 de febrero de 2018
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta Spink - 28 de marzo de 2017
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta London Coins - 7 de diciembre de 2014
VendedorLondon Coins
Fecha7 de diciembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato" es de 4400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

