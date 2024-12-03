flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato". Busto ancho acortado (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Busto ancho acortado

Anverso 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" Busto ancho acortado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" Busto ancho acortado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1642-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:910 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" Busto ancho acortado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (41)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato". Busto ancho acortado. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1085 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 4750. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
342 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
395 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta St James’s - 19 de octubre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha19 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónFR
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Spink - 29 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 7 de julio de 2021
VendedorDNW
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 23 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato" es de 910 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1642-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

