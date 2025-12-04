flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1642-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (39)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1250 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 14000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
855 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
331 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 11 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha11 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 de marzo de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha28 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Nihon - 11 de diciembre de 2022
VendedorNihon
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Münzen Gut-Lynt - 27 de noviembre de 2022
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha27 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta DNW - 3 de noviembre de 2020
VendedorDNW
Fecha3 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 17 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha17 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato" es de 1600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1642-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1642Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 chelínSubastas numismáticas