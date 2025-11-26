flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (58)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1074 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 7000. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3396 $
Precio en la divisa de la subasta 2750 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3705 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Leu - 18 de octubre de 2025
VendedorLeu
Fecha18 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 2 de febrero de 2021
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 2 de febrero de 2021
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de julio de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de julio de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de retrato" en subasta DNW - 8 de julio de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato" es de 3600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

