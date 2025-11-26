flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Hay un contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Hay un contorno

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Hay un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Hay un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro32 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:820 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Hay un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (136)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Hay un contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1245 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 11000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
368 $
Precio en la divisa de la subasta 280 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 25 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 25 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
159 $
Precio en la divisa de la subasta 159 USD
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Roxbury’s - 26 de marzo de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Roxbury’s - 31 de enero de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta WAG - 3 de noviembre de 2024
VendedorWAG
Fecha3 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 21 de octubre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha21 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 28 de agosto de 2024
VendedorCNG
Fecha28 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Pesek Auctions - 27 de marzo de 2024
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Pesek Auctions - 27 de marzo de 2024
VendedorPesek Auctions
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta St James’s - 3 de febrero de 2024
VendedorSt James’s
Fecha3 de febrero de 2024
ConservaciónFR
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 4 de octubre de 2023
VendedorCNG
Fecha4 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 2 de agosto de 2023
VendedorCNG
Fecha2 de agosto de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 5 de julio de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 820 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

