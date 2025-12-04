flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:710 USD
Precio promedio (PROOF):10000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (203)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1248 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 30000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
552 $
Precio en la divisa de la subasta 420 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
250 $
Precio en la divisa de la subasta 190 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta St James’s - 1 de noviembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha1 de noviembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta St James’s - 7 de junio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha7 de junio de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta St James’s - 30 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 2 de abril de 2025
VendedorCNG
Fecha2 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stephen Album - 26 de enero de 2025
VendedorStephen Album
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Heritage - 19 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de diciembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Rumnicoin - 11 de diciembre de 2025
VendedorRumnicoin
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Leu - 15 de diciembre de 2025
VendedorLeu
Fecha15 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato" es de 710 USD para las monedas de acuñación regular y de 10000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

