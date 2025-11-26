flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso6 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1631-1632)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (22)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 140 vendido en la subasta NOONANS por GBP 7000. La subasta tuvo lugar el 19 de julio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
568 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
1250 $
Precio en la divisa de la subasta 1250 USD
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónFR
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 6 de junio de 2019
VendedorDNW
Fecha6 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 26 de marzo de 2014
VendedorSpink
Fecha26 de marzo de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de abril de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de abril de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot" es de 2300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1631-1632) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1631Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 chelínSubastas numismáticas