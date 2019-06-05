flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". La corona divide el borde. Ancla en el anverso y en el reverso (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: La corona divide el borde. Ancla en el anverso y en el reverso

Anverso 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" La corona divide el borde Ancla en el anverso y en el reverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" La corona divide el borde Ancla en el anverso y en el reverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1638-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4800 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" La corona divide el borde Ancla en el anverso y en el reverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (2)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". La corona divide el borde. Ancla en el anverso y en el reverso. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 390 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 5 de junio de 2019.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 6 de junio de 2019
VendedorDNW
Fecha6 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
4825 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 GBP

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot" es de 4800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1638-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

