Unite 1644 OX "Retrato acortado" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite 1644 OX "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite 1644 OX "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • Año1644
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1644 OX "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1644 "Retrato acortado" con marca de ceca OX. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 303 vendido en la subasta Spink por GBP 58000. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
7750 $
Precio en la divisa de la subasta 7750 USD
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
11000 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 USD
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2018
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2018
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2016
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta CNG - 4 de enero de 2012
VendedorCNG
Fecha4 de enero de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Spink - 22 de junio de 2011
VendedorSpink
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta UBS - 22 de enero de 2008
VendedorUBS
Fecha22 de enero de 2008
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta M&M AG, CH - 4 de octubre de 2004
VendedorM&M AG, CH
Fecha4 de octubre de 2004
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Gran Bretaña Unite 1644 OX "Retrato acortado" en subasta Spink - 31 de marzo de 2004
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2004
ConservaciónSin grado
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del 1644. OX. "Retrato acortado"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1644. OX. "Retrato acortado" es de 20000 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1644. "Retrato acortado" con letras OX?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1644 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1644. OX. "Retrato acortado"?

Para vender Unite del 1644, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

