Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de oro Unite de Carlos I - Gran Bretaña

Unite 1625

Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)0139
Unite 1625

Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)1267
Unite 1625

Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)059
Unite 1625

Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)021
Unite 1625

Quinta cabeza
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)097
Unite 1625

Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)124
Unite 1625

Séptimo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)010
Unite 1631

Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1639)016
Unite 1642

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1642Declaración de dos líneas071642Declaración de tres líneas08
Unite 1643

Retrato alargado
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
164301
Unite 1643-1646

Retrato acortado
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
16430471644OX0161645011645Br001645OX031646OX02
Unite 1644

Retrato en relieve bajo
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1644OX08
