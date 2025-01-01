Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de oro Unite de Carlos I - Gran Bretaña
Unite 1625Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)0139
Unite 1625Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)1267
Unite 1625Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)059
Unite 1625Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)021
Unite 1625Quinta cabeza
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)097
Unite 1625Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)124
Unite 1625Séptimo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)010
Unite 1631Monedas de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1639)016
Unite 1642
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1642Declaración de dos líneas071642Declaración de tres líneas08
Unite 1643Retrato alargado
AñoMarcaDescripciónVentasVentas164301
Unite 1644Retrato en relieve bajo
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1644OX08
