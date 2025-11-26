flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5600 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 607 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 32000. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta St James’s - 24 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
2705 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
8394 $
Precio en la divisa de la subasta 6250 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Numismatica Ranieri - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Sovereign Rarities - 15 de marzo de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha15 de marzo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Spink - 29 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta DNW - 9 de junio de 2016
VendedorDNW
Fecha9 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
******

Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de mayo de 2008
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de mayo de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2007
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2007
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Sexto busto" en subasta Coin Cabinet - 26 de noviembre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Sexto busto" es de 5600 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Sexto busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

