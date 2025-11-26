flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3800 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 188 vendido en la subasta Spink por GBP 11000. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
5520 $
Precio en la divisa de la subasta 5520 USD
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Myntauktioner i Sverige AB - 26 de abril de 2025
VendedorMyntauktioner i Sverige AB
Fecha26 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
3511 $
Precio en la divisa de la subasta 34000 SEK
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 12 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Frühwald - 1 de abril de 2022
VendedorFrühwald
Fecha1 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 22 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2019
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 25 de septiembre de 2018
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2018
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Auction World - 22 de enero de 2018
VendedorAuction World
Fecha22 de enero de 2018
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Heritage Eur - 27 de mayo de 2017
VendedorHeritage Eur
Fecha27 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 11 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2012
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Cuarto busto" en subasta Spink - 23 de marzo de 2011
VendedorSpink
Fecha23 de marzo de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto" es de 3800 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

