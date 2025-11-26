flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3400 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (139)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34739 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 22800. La subasta tuvo lugar el 19 de agosto de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
5000 $
Precio en la divisa de la subasta 5000 USD
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2763 $
Precio en la divisa de la subasta 2100 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Primer busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto" es de 3400 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Primer busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

