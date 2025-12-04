flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4100 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (266)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30162 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 40800. La subasta tuvo lugar el 5 de agosto de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Coin Cabinet - 23 de octubre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
7343 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Schulman - 22 de octubre de 2025
VendedorSchulman
Fecha22 de octubre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
3712 $
Precio en la divisa de la subasta 3200 EUR
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta HARMERS - 29 de septiembre de 2025
VendedorHARMERS
Fecha29 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta CNG - 14 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha14 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta New York Sale - 16 de enero de 2025
VendedorNew York Sale
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta Stack's - 12 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1625-1642) "Segundo busto" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto" es de 4100 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1625-1642). "Segundo busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

