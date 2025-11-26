flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1631-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres, Chester
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:24000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I y fue acuñada en la ceca de , . ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1235 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 38000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
17387 $
Precio en la divisa de la subasta 15000 EUR
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta St James’s - 24 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
24342 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Heritage - 22 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de junio de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de junio de 2016
ConservaciónXF45 RD PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta CNG - 9 de enero de 2013
VendedorCNG
Fecha9 de enero de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta UBS - 22 de enero de 2008
VendedorUBS
Fecha22 de enero de 2008
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1631-1639) "Monedas de Briot" en subasta Künker - 28 de septiembre de 2006
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2006
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot" es de 24000 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1631-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1631-1639). "Monedas de Briot"?

Para vender Unite del Sin fecha (1631-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

