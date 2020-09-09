flag
Unite 1645 OX "Retrato acortado" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Unite 1645 OX "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos IReverso Unite 1645 OX "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaOxford
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7400 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1645 OX "Retrato acortado" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (3)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1645 "Retrato acortado" con marca de ceca OX. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 62 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 8500. La subasta tuvo lugar el 9 de septiembre de 2020.

Estado de conservación
Gran Bretaña Unite 1645 OX "Retrato acortado" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
6828 $
Precio en la divisa de la subasta 5000 GBP
Gran Bretaña Unite 1645 OX "Retrato acortado" en subasta DNW - 9 de septiembre de 2020
VendedorDNW
Fecha9 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
11075 $
Precio en la divisa de la subasta 8500 GBP
Gran Bretaña Unite 1645 OX "Retrato acortado" en subasta DNW - 9 de junio de 2016
VendedorDNW
Fecha9 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Carlos I de Unite del 1645. OX. "Retrato acortado"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1645. OX. "Retrato acortado" es de 7400 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1105,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1645. "Retrato acortado" con letras OX?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1645. OX. "Retrato acortado"?

Para vender Unite del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

