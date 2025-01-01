flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1645

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Unite 1645 Retrato acortado
Precio promedio20000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Unite 1645 Br Retrato acortado
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Unite 1645 OX Retrato acortado
Precio promedio7400 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
1/2 unite 1645 Br
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio1600 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto busto
Precio promedio1200 $
Ventas
095
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Sexto busto
Precio promedio11000 $
Ventas
01

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinete
Precio promedio3200 $
Ventas
076
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1625-1649) Segundo tipo de jinetePluma sobre el escudo
Precio promedio3300 $
Ventas
286
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1642-1649) Cuarto tipo de jinete
Precio promedio3600 $
Ventas
094
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1642-1649) Quinto tipo de jinete
Precio promedio5400 $
Ventas
025
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete
Precio promedio270 $
Ventas
8198
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jinete(P) sobre el escudo
Precio promedio260 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1625-1649) Cuarto tipo de jineteCaballo pequeño
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1642-1649) Quinto tipo de jinete
Precio promedio600 $
Ventas
151
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
10330
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1625-1649) Sexto tipo de retratoRetrato pequeño
Precio promedio1900 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio1600 $
Ventas
140
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
Precio promedio910 $
Ventas
041
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
18
Anverso
Reverso
6 peniques Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retratoBusto ancho acortado
Precio promedio880 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio160 $
Ventas
116
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1642-1649) Séptimo tipo de retrato
Precio promedio130 $
Ventas
012
Anverso
Reverso
Medio Penique Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio130 $
Ventas
042

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)
Precio promedio90 $
Ventas
144
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)CARA
Precio promedio450 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Clip
Precio promedio6500 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649)Hay un contorno
Precio promedio170 $
Ventas
013
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1625-1649) Rosa
Precio promedio160 $
Ventas
061

Monedas de asedio

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Media corona 1645
Precio promedio2700 $
Ventas
018
Anverso
Reverso
3 chelines 1645S
Precio promedio15000 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
3 chelines 1645
Precio promedio34000 $
Ventas
05
Anverso
Reverso
2 chelines Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio92000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 chelines Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio110000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 chelín 1645
Precio promedio18000 $
Ventas
013
Anverso
Reverso
1 chelín 1645S
Precio promedio21000 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
1 chelín 1645NEWARKE
Precio promedio3800 $
Ventas
066
Anverso
Reverso
1 chelín 1645NEWARK
Precio promedio2200 $
Ventas
048
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1644-1645)
Precio promedio37000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
9 peniques 1645
Precio promedio1700 $
Ventas
019
Anverso
Reverso
9 peniques 1645NEWARKE
Precio promedio2000 $
Ventas
030
