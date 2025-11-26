flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1645. S (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: S

Anverso 1 chelín 1645 S - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín 1645 S - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,8 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaCarlisle
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:21000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1645 S - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1645 . S. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 350 vendido en la subasta Spink por GBP 16000. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2015.

Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
19759 $
Precio en la divisa de la subasta 16000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
21600 $
Precio en la divisa de la subasta 21600 USD
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de noviembre de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de noviembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2021
VendedorGoldberg
Fecha3 de febrero de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2011
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1645?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1645 es de 21000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1645?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1645?

Para vender 1 chelín del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

