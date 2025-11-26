1 chelín 1645. S (Gran Bretaña, Carlos I)
Variedad: S
Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso4,8 g
- Diámetro30 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal1 chelín
- Año1645
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaCarlisle
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1645 . S. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 350 vendido en la subasta Spink por GBP 16000. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2015.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1645?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1645 es de 21000 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1645?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1645?
Para vender 1 chelín del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.