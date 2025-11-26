flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

3 chelines 1645 (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 3 chelines 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 3 chelines 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso16 g
  • Diámetro32 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,000

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal3 chelines
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaCarlisle
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:34000 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 chelines 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (5)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 3 chelines de 1645 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 349 vendido en la subasta Spink por GBP 47000. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2015.

Estado de conservación
Gran Bretaña 3 chelines 1645 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
27078 $
Precio en la divisa de la subasta 24000 CHF
Gran Bretaña 3 chelines 1645 en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 3 chelines 1645 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
50034 $
Precio en la divisa de la subasta 40000 GBP
Gran Bretaña 3 chelines 1645 en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 3 chelines 1645 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2011
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2011
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 3 chelines del 1645?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 chelines del 1645 es de 34000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 chelines del 1645?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 3 chelines del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 chelines del 1645?

Para vender 3 chelines del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1645Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 3 chelinesSubastas numismáticas