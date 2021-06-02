Farthing Sin fecha (1625-1649). CARA (Gran Bretaña, Carlos I)
Variedad: CARA
Foto hecha por: Dix Noonan Webb
Detalles técnicos
- MetalCobre
- Peso0,5 g
- Diámetro17 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominalFarthing
- AñoSin fecha (1625-1649)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1625-1649) . CARA. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 87 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 320. La subasta tuvo lugar el 2 de junio de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Carlos I de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649) es de 450 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?
Para vender Farthing del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.