flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

9 peniques 1645. NEWARKE (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: NEWARKE

Anverso 9 peniques 1645 NEWARKE - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 9 peniques 1645 NEWARKE - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,6 g
  • Diámetro35,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal9 peniques
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2000 USD
Gráfico de ventas en subastas 9 peniques 1645 NEWARKE - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (30)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 9 peniques de 1645 . NEWARKE. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 130 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 2800. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta CNG - 23 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1300 $
Precio en la divisa de la subasta 1300 USD
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
700 $
Precio en la divisa de la subasta 700 USD
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF20 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF20 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónF12 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónF12 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta CNG - 20 de octubre de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de octubre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta CNG - 20 de enero de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Baldwin's of St. James's - 18 de junio de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha18 de junio de 2020
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 9 peniques del 1645?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 9 peniques del 1645 es de 2000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 9 peniques del 1645?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 9 peniques del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 9 peniques del 1645?

Para vender 9 peniques del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
