Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

9 peniques 1645 (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 9 peniques 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 9 peniques 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,6 g
  • Diámetro35,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal9 peniques
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1700 USD
Gráfico de ventas en subastas 9 peniques 1645 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 9 peniques de 1645 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 3300. La subasta tuvo lugar el 5 de marzo de 2014.

Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
1800 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 USD
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
1912 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 GBP
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Spink - 20 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta CNG - 20 de mayo de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 7 de abril de 2021
VendedorDNW
Fecha7 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 10 de marzo de 2021
VendedorDNW
Fecha10 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 9 de septiembre de 2020
VendedorDNW
Fecha9 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 10 de marzo de 2020
VendedorDNW
Fecha10 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Spink - 28 de enero de 2019
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 15 de noviembre de 2018
VendedorDNW
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Stack's - 16 de enero de 2018
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2018
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónFR
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Spink - 28 de abril de 2017
VendedorSpink
Fecha28 de abril de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Davissons Ltd. - 21 de enero de 2015
VendedorDavissons Ltd.
Fecha21 de enero de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Baldwin's of St. James's - 5 de marzo de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Davissons Ltd. - 30 de enero de 2014
VendedorDavissons Ltd.
Fecha30 de enero de 2014
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 9 peniques 1645 en subasta Spink - 23 de julio de 2003
VendedorSpink
Fecha23 de julio de 2003
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 9 peniques del 1645?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 9 peniques del 1645 es de 1700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 9 peniques del 1645?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 9 peniques del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 9 peniques del 1645?

Para vender 9 peniques del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

