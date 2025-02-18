flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Farthing Sin fecha (1625-1649). Hay un contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Hay un contorno

Anverso Farthing Sin fecha (1625-1649) Hay un contorno - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos IReverso Farthing Sin fecha (1625-1649) Hay un contorno - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso0,5 g
  • Diámetro17 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalFarthing
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas Farthing Sin fecha (1625-1649) Hay un contorno - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (13)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1625-1649) . Hay un contorno. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32 vendido en la subasta NOONANS por GBP 400. La subasta tuvo lugar el 18 de febrero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta NOONANS - 3 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
328 $
Precio en la divisa de la subasta 240 GBP
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta NOONANS - 18 de febrero de 2025
VendedorNOONANS
Fecha18 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
504 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Roxbury’s - 22 de marzo de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónVG
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 28 de noviembre de 2018
VendedorTimeLine Auctions
Fecha28 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta TimeLine Auctions - 24 de febrero de 2018
VendedorTimeLine Auctions
Fecha24 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Davissons Ltd. - 30 de marzo de 2016
VendedorDavissons Ltd.
Fecha30 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Heritage - 29 de mayo de 2014
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Heritage - 29 de mayo de 2014
VendedorHeritage
Fecha29 de mayo de 2014
ConservaciónXF40 BN NGC
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 4 de mayo de 2011
VendedorCNG
Fecha4 de mayo de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 24 de mayo de 2006
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2006
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta CNG - 24 de mayo de 2006
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2006
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
VendedorGoldberg
Fecha1 de junio de 2005
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Carlos I de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649) es de 170 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

Para vender Farthing del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
