Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete". Caballo pequeño (Gran Bretaña, Carlos I)

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.