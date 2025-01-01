flag
Monedas de plata Media corona de Carlos I - Gran Bretaña

Media corona 1625

Primer tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Línea bajo el jinete025Sin fecha (1625-1642)179Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo019
Media corona 1625

Segundo tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)"CR" encima del escudo286Sin fecha (1625-1642)"CR" encima del escudo. Pluma sobre el escudo019Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo. Sin "CR"05Sin fecha (1625-1642)Escudo ovalado. "CR" dividido por escudo587Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo. Escudo ovalado00
Media corona 1625

Tercer tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)5382Sin fecha (1625-1642)Pluma sobre el escudo039
Media corona 1625

Cuarto tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1649)8198Sin fecha (1625-1649)(P) sobre el escudo09Sin fecha (1625-1649)Caballo pequeño00
Media corona 1642

Quinto tipo de jinete
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1642-1649)151
Media corona 1631

Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1632)130
Media corona 1638

Segundo número Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1638-1639)Ancla y "B" sobre el jinete038Sin fecha (1638-1639)Línea bajo el jinete020
