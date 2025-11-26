flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Línea bajo el jinete (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Línea bajo el jinete

Anverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Línea bajo el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Línea bajo el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso14,75 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2600 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Línea bajo el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (25)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Línea bajo el jinete. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 334 vendido en la subasta Spink por GBP 8000. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
1142 $
Precio en la divisa de la subasta 900 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
9906 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 CHF
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 7 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta CNG - 20 de enero de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Morton & Eden - 28 de noviembre de 2019
VendedorMorton & Eden
Fecha28 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 10 de octubre de 2019
VendedorDNW
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta CNG - 9 de enero de 2019
VendedorCNG
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Baldwin's of St. James's - 7 de junio de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha7 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 28 de septiembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Heritage - 16 de abril de 2014
VendedorHeritage
Fecha16 de abril de 2014
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta CNG - 15 de septiembre de 2010
VendedorCNG
Fecha15 de septiembre de 2010
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete" es de 2600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

