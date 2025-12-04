flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro35 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1631-1632)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3200 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (29)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 189 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 11000. La subasta tuvo lugar el 19 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
3200 $
Precio en la divisa de la subasta 3200 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
508 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 15 de noviembre de 2018
VendedorDNW
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 25 de septiembre de 2018
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 13 de diciembre de 2016
VendedorDNW
Fecha13 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de abril de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de abril de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 26 de marzo de 2014
VendedorSpink
Fecha26 de marzo de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot" es de 3200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1631-1632) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

