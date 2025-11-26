flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso14,75 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:300 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (377)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1102 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 1300. La subasta tuvo lugar el 31 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Davissons Ltd. - 19 de noviembre de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
325 $
Precio en la divisa de la subasta 325 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta St James’s - 1 de noviembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha1 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta CNG - 29 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta CNG - 29 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Heritage - 23 de octubre de 2025
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Bid & Grow Auctions - 28 de septiembre de 2025
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha28 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta CNG - 4 de junio de 2025
VendedorCNG
Fecha4 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta CNG - 30 de abril de 2025
VendedorCNG
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Heritage - 27 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Heritage - 27 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF25 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Tercer tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de jinete" es de 300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Tercer tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
