Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete". "CR" encima del escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: "CR" encima del escudo

Anverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" "CR" encima del escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" "CR" encima del escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso14,75 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:350 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" "CR" encima del escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (84)Variedades (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete". "CR" encima del escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 97 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 1600. La subasta tuvo lugar el 4 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
267 $
Precio en la divisa de la subasta 210 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
459 $
Precio en la divisa de la subasta 360 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta TimeLine Auctions - 9 de septiembre de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta TimeLine Auctions - 27 de mayo de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha27 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 20 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 31 de marzo de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de marzo de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete" es de 350 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

