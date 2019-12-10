flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete". (P) sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: (P) sobre el escudo

Anverso Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" (P) sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" (P) sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:260 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" (P) sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (9)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete". (P) sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 130 vendido en la subasta Spink por GBP 350. La subasta tuvo lugar el 10 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Roxbury’s - 21 de octubre de 2022
VendedorRoxbury’s
Fecha21 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
125 $
Precio en la divisa de la subasta 200 AUD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta CNG - 26 de mayo de 2021
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta CNG - 26 de mayo de 2021
VendedorCNG
Fecha26 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
375 $
Precio en la divisa de la subasta 375 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2019
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Baldwin's of St. James's - 2 de noviembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha2 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta DNW - 10 de octubre de 2019
VendedorDNW
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 31 de marzo de 2017
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha31 de marzo de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Gärtner - 24 de octubre de 2015
VendedorGärtner
Fecha24 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete" es de 260 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Carlos IMonedas de Gran Bretaña en 1625Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal Media coronaSubastas numismáticas