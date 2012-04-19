flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Ancla y "B" sobre el jinete (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Ancla y "B" sobre el jinete

Anverso Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Ancla y "B" sobre el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Ancla y "B" sobre el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1638-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4000 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Ancla y "B" sobre el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (38)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Ancla y "B" sobre el jinete. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 191 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 10000. La subasta tuvo lugar el 19 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 11 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha11 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
837 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 21 de octubre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha21 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 18 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
2125 $
Precio en la divisa de la subasta 2125 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Bruun Rasmussen - 30 de abril de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha30 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 31 de marzo de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Roma Numismatics - 27 de marzo de 2020
VendedorRoma Numismatics
Fecha27 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 26 de septiembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 25 de septiembre de 2018
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Morton & Eden - 27 de junio de 2018
VendedorMorton & Eden
Fecha27 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 21 de febrero de 2018
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 27 de septiembre de 2017
VendedorCNG
Fecha27 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot" es de 4000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1638-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1638-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

