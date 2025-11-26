flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Línea bajo el jinete (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Línea bajo el jinete

Anverso Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Línea bajo el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Línea bajo el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1638-1639)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" Línea bajo el jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (20)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot". Línea bajo el jinete. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1098 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 5000. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 2 de febrero de 2022
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
2029 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
1093 $
Precio en la divisa de la subasta 800 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Precio
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de febrero de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de febrero de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 22 de septiembre de 2014
VendedorSpink
Fecha22 de septiembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta CNG - 19 de septiembre de 2012
VendedorCNG
Fecha19 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 6 de octubre de 2011
VendedorSpink
Fecha6 de octubre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de septiembre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de septiembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 1 de octubre de 2009
VendedorSpink
Fecha1 de octubre de 2009
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 23 de septiembre de 2008
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha23 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 29 de marzo de 2007
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2007
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 29 de junio de 2006
VendedorSpink
Fecha29 de junio de 2006
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1638-1639) "Segundo número Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de octubre de 2005
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de octubre de 2005
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot" es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1638-1639) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1638-1639). "Segundo número Briot"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1638-1639), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

