Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete". Escudo ovalado. "CR" dividido por escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Escudo ovalado. "CR" dividido por escudo

Anverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" Escudo ovalado "CR" dividido por escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" Escudo ovalado "CR" dividido por escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso14,75 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:330 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" Escudo ovalado "CR" dividido por escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (82)Variedades (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete". Escudo ovalado. "CR" dividido por escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 106 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 2500. La subasta tuvo lugar el 24 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
218 $
Precio en la divisa de la subasta 160 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
340 $
Precio en la divisa de la subasta 340 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de marzo de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 31 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha31 de mayo de 2023
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 4 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha4 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta TimeLine Auctions - 3 de diciembre de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 18 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha18 de agosto de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 18 de agosto de 2022
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Heritage - 18 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha18 de agosto de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Roxbury’s - 23 de julio de 2022
VendedorRoxbury’s
Fecha23 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 21 de julio de 2021
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 21 de julio de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 7 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Segundo tipo de jinete" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete" es de 330 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Segundo tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
