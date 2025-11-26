flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso14,75 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (19)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 79 vendido en la subasta Spink por GBP 1900. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2005.

Estado de conservación
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
2731 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
2893 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 14 de marzo de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de marzo de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 21 de febrero de 2018
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1642) "Primer tipo de jinete" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete" es de 1300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1642). "Primer tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

