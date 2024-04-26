flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (190)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 16 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 1300. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Colonial Acres Coins Ltd. - 28 de septiembre de 2025
VendedorColonial Acres Coins Ltd.
Fecha28 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 5 de junio de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 5 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
180 $
Precio en la divisa de la subasta 180 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta CNG - 21 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha21 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
350 $
Precio en la divisa de la subasta 350 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 24 de abril de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 24 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 24 de abril de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 24 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 de marzo de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta WAG - 16 de marzo de 2025
VendedorWAG
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 6 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 6 de marzo de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Heritage - 6 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Roxbury’s - 31 de enero de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Coins NB - 18 de enero de 2025
VendedorCoins NB
Fecha18 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 de noviembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete" es de 270 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

