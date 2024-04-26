Media corona Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)
Foto hecha por: NOONANS
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso15 g
- Diámetro34 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominalMedia corona
- AñoSin fecha (1625-1649)
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1625-1649) "Cuarto tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 16 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 1300. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete" es de 270 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1625-1649). "Cuarto tipo de jinete"?
Para vender Media corona del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.