Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1642-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:600 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (50)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7292 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 2500. La subasta tuvo lugar el 20 de febrero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
204 $
Precio en la divisa de la subasta 160 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
183 $
Precio en la divisa de la subasta 140 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 26 de junio de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta TimeLine Auctions - 27 de mayo de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha27 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Numimarket - 16 de mayo de 2023
VendedorNumimarket
Fecha16 de mayo de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Künker - 22 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 15 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Heritage - 27 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta CNG - 1 de junio de 2022
VendedorCNG
Fecha1 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta DNW - 9 de marzo de 2022
VendedorDNW
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 18 de noviembre de 2021
VendedorSpink
Fecha18 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de septiembre de 2021
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónG
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1642-1649) "Quinto tipo de jinete" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete" es de 600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1642-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1642-1649). "Quinto tipo de jinete"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1642-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

