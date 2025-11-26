flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1645 "Tipo 1645-1646". NEWARK (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: NEWARK

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso6 g
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1645 "Tipo 1645-1646" NEWARK - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (48)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1645 . NEWARK. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1288 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 4750. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3705 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
4347 $
Precio en la divisa de la subasta 3200 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 19 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Sovereign Rarities - 6 de junio de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Morton & Eden - 26 de noviembre de 2021
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 20 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 7 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta CNG - 20 de enero de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1645 en subasta Künker - 19 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1645?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1645 es de 2200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1645?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1645?

Para vender 1 chelín del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

