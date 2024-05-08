flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Farthing Sin fecha (1625-1649). Clip (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Clip

Anverso Farthing Sin fecha (1625-1649) Clip - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos IReverso Farthing Sin fecha (1625-1649) Clip - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Stanley Gibbons Baldwin's

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalFarthing
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6500 USD
Gráfico de ventas en subastas Farthing Sin fecha (1625-1649) Clip - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (4)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1625-1649) . Clip. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1252 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 12000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
13208 $
Precio en la divisa de la subasta 12000 CHF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta St James’s - 5 de octubre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha5 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
4354 $
Precio en la divisa de la subasta 3200 GBP
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de abril de 2007
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de abril de 2007
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Carlos I de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649) es de 6500 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649)?

Para vender Farthing del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

