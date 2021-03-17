flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos IReverso Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: VAuctions

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso1 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalFarthing
  • AñoSin fecha (1625-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" - valor de la moneda - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (61)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1625-1649) "Rosa". Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 15006 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 96000. La subasta tuvo lugar el 17 de marzo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
13 $
Precio en la divisa de la subasta 11 EUR
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 60 USD
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Berk - 29 de abril de 2025
VendedorBerk
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 6 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Roma Numismatics - 13 de abril de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha13 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Spink - 31 de marzo de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 25 de febrero de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha25 de febrero de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Davissons Ltd. - 9 de noviembre de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta Münzen Gut-Lynt - 18 de septiembre de 2022
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta DNW - 12 de octubre de 2021
VendedorDNW
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta DNW - 12 de octubre de 2021
VendedorDNW
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1625-1649) "Rosa" en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Carlos I de Farthing del Sin fecha (1625-1649). "Rosa"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649). "Rosa" es de 160 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1625-1649). "Rosa"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1625-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1625-1649). "Rosa"?

Para vender Farthing del Sin fecha (1625-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
