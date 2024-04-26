flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1645 "Tipo 1645-1646" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Media corona 1645 "Tipo 1645-1646" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona 1645 "Tipo 1645-1646" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2700 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1645 "Tipo 1645-1646" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1645 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 121 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 6500. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
637 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
8130 $
Precio en la divisa de la subasta 6500 GBP
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Spink - 20 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónG
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta CNG - 5 de mayo de 2021
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta CNG - 5 de mayo de 2021
VendedorCNG
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta CNG - 20 de enero de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Stack's - 15 de enero de 2021
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Stack's - 15 de enero de 2021
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2021
ConservaciónVF30 ANACS
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Heritage - 14 de enero de 2015
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Heritage - 14 de enero de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de enero de 2015
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Spink - 24 de septiembre de 2013
VendedorSpink
Fecha24 de septiembre de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2010
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2010
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
VendedorStack's
Fecha25 de abril de 2008
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1645 en subasta Spink - 31 de marzo de 2004
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2004
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del 1645?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1645 es de 2700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1645?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1645 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1645?

Para vender Media corona del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

