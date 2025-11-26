flag
Unite 1645 Br "Retrato acortado" (Gran Bretaña, Carlos I)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalUnite
  • Año1645
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaBristol
  • PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de Unite del 1645. Br. "Retrato acortado"?

Para vender Unite del 1645, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

