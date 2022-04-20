flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,5 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1642-1649)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 63518 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 336. La subasta tuvo lugar el 20 de abril de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2023
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
101 $
Precio en la divisa de la subasta 101 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 14 de junio de 2023
VendedorCNG
Fecha14 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Heritage - 21 de abril de 2022
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Heritage - 21 de abril de 2022
VendedorHeritage
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 2 de enero de 2019
VendedorCNG
Fecha2 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Agora - 25 de agosto de 2015
VendedorAgora
Fecha25 de agosto de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta Agora - 26 de mayo de 2015
VendedorAgora
Fecha26 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1642-1649) "Séptimo tipo de retrato" en subasta CNG - 25 de marzo de 2015
VendedorCNG
Fecha25 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1642-1649) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1642-1649). "Séptimo tipo de retrato"?

Para vender Penique del Sin fecha (1642-1649), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
