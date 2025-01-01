Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Monedas de plata Penique de Carlos I - Gran Bretaña
Penique 1625Rosa
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)Es un contorno16Sin fecha (1625-1642)Sin contorno010
Penique 1625Segundo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)Es un contorno01Sin fecha (1625-1642)Sin contorno04
Penique 1625Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)Sin contorno02Sin fecha (1625-1642)Contorno en un lado01
Penique 1625Cuarto tipo de retrato
Penique 1625Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1625-1642)06
Penique 1642Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1642-1649)012
Penique 1631Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1631-1632)028
