Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de plata Penique de Carlos I - Gran Bretaña

Penique 1625

Rosa
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Es un contorno16Sin fecha (1625-1642)Sin contorno010
Penique 1625

Segundo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Es un contorno01Sin fecha (1625-1642)Sin contorno04
Penique 1625

Tercer tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)Sin contorno02Sin fecha (1625-1642)Contorno en un lado01
Penique 1625

Cuarto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)"CR" dividido por escudo. Sin contorno04Sin fecha (1625-1642)Sin "CR". Es un contorno011Sin fecha (1625-1642)Sin "CR". Sin contorno319
Penique 1625

Quinto tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1625-1642)06
Penique 1642

Séptimo tipo de retrato
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1642-1649)012
Penique 1631

Primera emisión de Briot
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1631-1632)028
