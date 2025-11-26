flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,5 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (6)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2232 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 110. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
120 $
Precio en la divisa de la subasta 120 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
66 $
Precio en la divisa de la subasta 50 GBP
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 29 de septiembre de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha29 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 28 de agosto de 2019
VendedorDavissons Ltd.
Fecha28 de agosto de 2019
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta Heritage Eur - 24 de mayo de 2014
VendedorHeritage Eur
Fecha24 de mayo de 2014
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Quinto tipo de retrato" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato" es de 70 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Quinto tipo de retrato"?

Para vender Penique del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

