Gran Bretaña Período: 1625-1952

Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin "CR". Es un contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Sin "CR". Es un contorno

Anverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin "CR" Es un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin "CR" Es un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,5 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:180 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin "CR" Es un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (11)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin "CR". Es un contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 209 vendido en la subasta Davissons Ltd. por USD 360. La subasta tuvo lugar el 28 de noviembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 17 de mayo de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 13 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha13 de abril de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
288 $
Precio en la divisa de la subasta 288 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2020
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 7 de septiembre de 2016
VendedorCNG
Fecha7 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 20 de abril de 2016
VendedorCNG
Fecha20 de abril de 2016
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Gärtner - 24 de octubre de 2015
VendedorGärtner
Fecha24 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 17 de junio de 2014
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 29 de mayo de 2014
VendedorHeritage
Fecha29 de mayo de 2014
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 28 de noviembre de 2012
VendedorDavissons Ltd.
Fecha28 de noviembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 24 de mayo de 2006
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2006
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 180 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender Penique del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
