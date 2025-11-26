flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,5 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1631-1632)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (28)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 65366 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1860. La subasta tuvo lugar el 30 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
340 $
Precio en la divisa de la subasta 340 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
320 $
Precio en la divisa de la subasta 320 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Pegasus Auctions - 30 de junio de 2024
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Heritage - 31 de diciembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha31 de diciembre de 2020
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 25 de septiembre de 2018
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de mayo de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de mayo de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 28 de marzo de 2017
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Spink - 24 de junio de 2016
VendedorSpink
Fecha24 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta DNW - 12 de noviembre de 2015
VendedorDNW
Fecha12 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1631-1632) "Primera emisión de Briot" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 5 de mayo de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot" es de 430 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1631-1632) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1631-1632). "Primera emisión de Briot"?

Para vender Penique del Sin fecha (1631-1632), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
