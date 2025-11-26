flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". "CR" dividido por escudo. Sin contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: "CR" dividido por escudo. Sin contorno

Anverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" "CR" dividido por escudo Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" "CR" dividido por escudo Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,5 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (4)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". "CR" dividido por escudo. Sin contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1038 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 250. La subasta tuvo lugar el 15 de octubre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 15 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
250 $
Precio en la divisa de la subasta 250 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 20 de julio de 2016
VendedorDavissons Ltd.
Fecha20 de julio de 2016
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Teutoburger - 8 de septiembre de 2012
VendedorTeutoburger
Fecha8 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender Penique del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

