Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Sin contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Sin contorno

Anverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,54 g
  • Diámetro13 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Sin contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1093 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 1100. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 80 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
1241 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 CHF
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 20 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Davissons Ltd. - 17 de octubre de 2018
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 25 de julio de 2018
VendedorCNG
Fecha25 de julio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Agora - 13 de enero de 2015
VendedorAgora
Fecha13 de enero de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Heritage - 3 de julio de 2014
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Heritage - 3 de julio de 2014
VendedorHeritage
Fecha3 de julio de 2014
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 14 de junio de 2006
VendedorCNG
Fecha14 de junio de 2006
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa" es de 230 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Para vender Penique del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

