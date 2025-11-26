flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin "CR". Sin contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Sin "CR". Sin contorno

Anverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin "CR" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin "CR" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Roxbury’s Auction House

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,5 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" Sin "CR" Sin contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (16)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato". Sin "CR". Sin contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25050 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 408. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Roxbury’s - 31 de enero de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 80 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
100 $
Precio en la divisa de la subasta 100 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Roxbury’s - 22 de marzo de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 23 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 23 de octubre de 2023
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Heritage - 23 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 17 de mayo de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Davissons Ltd. - 28 de agosto de 2019
VendedorDavissons Ltd.
Fecha28 de agosto de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 26 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha26 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 25 de julio de 2012
VendedorCNG
Fecha25 de julio de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Cuarto tipo de retrato" en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato" es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Cuarto tipo de retrato"?

Para vender Penique del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

