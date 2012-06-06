flag
Gran Bretaña
Período: 1625-1952

Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Es un contorno (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Es un contorno

Anverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Es un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" Es un contorno - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,54 g
  • Diámetro13 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1625-1642)
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (5)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1625-1642) "Rosa". Es un contorno. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 319 vendido en la subasta Spink por GBP 110. La subasta tuvo lugar el 17 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
100 $
Precio en la divisa de la subasta 100 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta Stack's - 19 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
120 $
Precio en la divisa de la subasta 120 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta NOONANS - 14 de julio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta CNG - 6 de junio de 2012
VendedorCNG
Fecha6 de junio de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1625-1642) "Rosa" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa" es de 100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1625-1642) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1625-1642). "Rosa"?

Para vender Penique del Sin fecha (1625-1642), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

